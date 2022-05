Tonni dalla Sicilia al Nord Italia in pessime condizioni, maxi sequestro e multe

Maxi sequestro di tonni provenienti dalla Sicilia e destinati a Brescia. Il provvedimento, dopo un normale controllo stradale da parte della guardia di finanza: si tratta di oltre una tonnellata e mezzo.

Il furgone sul quale viaggiavano era partito, qualche giorno fa, dalla Sicilia con destinazione la Lombardia. Appena è stato fermato il carico, le condizioni igieniche di conservazione del pesce sono apparse subito pessime. Tutti i tonni erano poggiati sul pianale del mezzo pesante, appoggiati su lastre di ghiaccio, senza alcuna etichettatura nè tracciabilità.

I finanzieri hanno avvertito immediatamente il personale dell'Ats Brescia - Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, il quale, dopo aver constatato la violazione dei Regolamenti europei sulla sicurezza e sull’igiene dei prodotti destinati all’alimentazione, ha disposto la distruzione del pesce in quanto privo dei requisiti per il consumo umano. Il trasportatore è stato sanzionato per le violazioni amministrative accertate per un totale di 2.500 euro.

© Riproduzione riservata