Covid, dopo la paura contagi e ricoveri in discesa in Sicilia: 4106 casi, 20 i morti

Scendono i contagi, i ricoveri e i positivi. Un bollettino "sereno", quello di oggi, per la Sicilia, e più in generale per l'Italia, con dei dati in netto miglioramento in confronto a ieri, dove i tamponi con la doppia linea erano letteralmente schizzati verso l'alto. Avevamo già detto, però, che erano numeri da prendere con le molle, visto che si arrivava da una "doppia festività", e quindi c'erano accumuli dei giorni prima, dovuti ai vari ritardi che nel corso della pandemia abbiamo iniziati a conoscere.

Tornando al bollettino, sono 4106 i casi registrati in Sicilia (contro 6550 di ieri), con 20 morti. I ricoveri scendono a 897 contro i 911 di ieri, con un -2 in terapia intensiva (47 in tutto).

Sono 29.438 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 14% mentre ieri era al 19%. La Sicilia è oggi al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 124.661 con un aumento di 383 casi. I guariti sono 4.539 mentre le vittime sono 20 portano il totale dei decessi a 10.549.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.145 casi, Catania 825, Messina 971, Siracusa 423, Trapani 446, Ragusa 310, Caltanissetta 242, Agrigento 396, Enna 184.

In Italia

Sono 69.204 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro gli 87.940 di ieri e, soprattutto, i 75.020 di giovedì scorso.

I tamponi processati sono 441.526 (ieri 554.526) con un tasso di positività che scende dal 15,9% al 15,7%.

I decessi sono 131 (ieri 186): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 163.244.

Le terapie intensive sono 12 in meno (ieri -15), con 46 ingressi del giorno, e scendono a 382 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 79 in meno (ieri -173), 10.076 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata