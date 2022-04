Covid, la guida per la quarta dose del vaccino: a chi tocca, dove e come prenotare in Sicilia

Sulla quarta dose arrivato il via libera da ministero, Istituto superiore di sanità e Agenzia italiana del farmaco. La quarta dose è somministrata, con vaccino a mRNA, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo.

A chi tocca la quarta dose di vaccino anti-Covid

La quarta dose di vaccino contro il Covid è prevista per le persone che abbiano compiuto o superato gli 80 anni, per gli ospiti delle Rsa e per coloro i quali siano inseriti nelle categorie a rischio e abbiano un'età compresa tra 60 e 79 anni.

Al momento però, precisa la nuova circolare ministeriale, l'indicazione sulla quarta dose non si applica a chi ha contratto il Cprnavirus popola terza dose.

Chi appartiene alla categoria degli immunodepressi?

In Sicilia le persone appartenenti a questa categoria sono poco più di 33.000 e le condizioni patologiche per aver diritto alla quarta dose sono le seguenti:

trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);

attesa di trapianto d’organo;

terapie a base di cellule T esprimenti un recettore chimerico antigenico (cellule CART);

patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;

sindrome da immunodeficienza acquisita (Aids) con conta dei linfociti T CD4+ 200cellule/μl o sulla base di giudizio clinico;

dialisi e insufficienza renale cronica grave;

pregressa splenectomia;

immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile);

immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.).

I vaccini autorizzati per la quarta dose

In Italia sono stati autorizzati per la somministrazione della questa dose i sieri a mRNA Spikevax di Moderna e Comirnaty di BioNTech/Pfizer da somministrare ad almeno 120 giorni di distanza dalla dose aggiuntiva cioè la dose addizionale somministrata a completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose).

Come prenotare la quarta dose Sicilia

La prenotazione della quarta dose in Sicilia si può effettuare on line attraverso la piattaforma dedicata cliccando il seguente link

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/booking/#/login e inserendo il numero della tessera sanitaria in corso di validità e il codice fiscale; tramite call center telefonando al numero verde gratuito 800.00.99.66 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (escluso sabato e festivi); inviando un sms al numero 339.9903947 inserendo il proprio codice fiscale.

Entro 48-72 ore si verrà ricontattati per procedere alla scelta del luogo e data dell’appuntamento.

Chi non riesce ad effettuare la prenotazione tramite i canali telematici potrà rivolgersi al proprio medico di famiglia o inviare una mail, allegando la certificazione che accerti la loro condizione di salute rilasciata dal medico curante o dallo specialista, ai seguenti indirizzi:

ASP Agrigento: vaccini.covid@aspag.it

ASP Caltanissetta: vaccinazioniaspcaltanissetta@asp.cl.it

ASP Catania: vaccino.covid@aspct.it

ASP Enna: comunicazioni.vaccinicovid@asp.enna.it

ASP Messina: prenotazioni.anomalie@asp.messina.it

Fiera del Mediterraneo Palermo: help.vaccinifiera@asppalermo.org

ASP Palermo: assistenza.prenotazioni@asppalermo.org

ASP Ragusa: team.helpcittadino.vaccini@asp.rg.it

ASP Siracusa: vaccinazionecovid@asp.sr.it

ASP Trapani: vaccinicovid@asptrapani.it

