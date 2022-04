Coronavirus in Sicilia, 4.566 positivi e 23 morti in 24 ore: in calo i ricoveri

In calo i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 4.566 su 30.734 tamponi processati e l'indice di positività scende all'14,9%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.769 i nuovi casi su 33.690 tamponi e il tasso di positività era al 17,1%. Sono 23 i decessi e 8.049 i guariti. In diminuzione i ricoveri in regime ordinario (-8 sul dato di ieri) e 56 in terapia intensiva. La Sicilia è al settimo posto nella classifica per numero di casi.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.335 casi, Catania 791, Messina 931, Siracusa 451, Trapani 529, Agrigento 458, Ragusa 323, Caltanissetta 262, Enna 97.

A livello nazionale sono 69.278 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 88.173. Le vittime sono invece 150, in calo rispetto alle 194 di ieri.

Sono 461.448 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 588.576. Il tasso di positività è stabile al 15,01%. Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.164, ovvero 82 in meno rispetto a ieri.

