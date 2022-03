Partinico, ladri rubano grondaie di rame dal Palazzo dei Carmelitani ma fuggono a mani vuote

Tentano il furto di alcune grondaie in rame dello storico Palazzo dei Carmelitani ma fuggono a mani vuote. Ancora nel mirino dei ladri lo storico edificio di Partinico: ignoti hanno provato a trafugare un altro pezzo di grondaia in rame installata nel prospetto in via Cavour, l’accesso secondario del palazzo.

I ladri, probabilmente messi in fuga da qualche residente che ha sentito i rumori, hanno deciso di lasciare per terra la tubazione prima di fuggire senza lasciare alcuna traccia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei fuggitivi. Qualche giorno fa il furto era andato a segno con un primo tratto di grondaia prelevato forzatamente.

Il Palazzo del Carmine (o Palazzo dei Carmelitani) è un edificio storico, inizialmente adibito a convento, che ad oggi ricopre la funzione di Biblioteca Comunale di Partinico, nonché sede di alcuni uffici Comunali e, a richiesta, può anche ospitare meeting, conferenze, incontri e altro presso le sue sale interne. La sua costruzione fu deliberata nella seduta del 17 Settembre 1634 per volontà di tutto il consiglio civico.

© Riproduzione riservata