Piena di rifiuti la strada del Parco Uditore di Palermo, i gestori: "Incivili, vergognatevi"

Spettacolo indecoroso questa mattina (18 marzo) nella strada che costeggia il Parco Uditore. I volontari della Cooperativa Sociale Parco Uditore che si prende cura dell'area attraverso le proprie attività di autofinanziamento, senza alcun ausilio da parte della Pubblica Amministrazione, ha pubblicato sulla propria pagina social una foto che ritrare l'addandono di rifiuti sul marciapiede attiguo al Parco.

"Queste sono le condizioni in cui abbiamo trovato il marciapiede che costeggia il parco alle 7.00 di stamane.

Un vero schifo. Non è colpa del fast food di fronte che fa solo il suo lavoro, non è colpa del Sindaco, non è colpa dell'amministrazione", si legge nel post della Cooperativa.

"Gli unici ad avere una colpa in questo scempio sono dei cittadini maleducati, genitori che non trasmettono la dovuta educazione ai propri figli - si legge ancora - , individui non degni di una città civile. Non lamentatevi della città sporca se la causa siete voi. Dovete solo vergognarvi".

Il Parco Uditore ospita la "Casa delle Farfalle" , l'esposizione aperta in contemporanea nel capoluogo siciliano e nel Palazzo Grignani di Marsala. Lo spazio è stato scelto per consentire ai visitatori di usufruire, dopo la visita alla Casa delle Farfalle, dell'area naturale del Parco e degli spazi di gioco all'aperto, mantenendo così lo spirito ludico, naturalistico e didattico che fin dall'inizio si è voluto dare al progetto.

