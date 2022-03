Via libera al decreto aperture: stop alla quarantena da contatto, da maggio addio al green pass

A fine marzo si concluderà lo stato di emergenza. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa, dove ha annunciato la cessazione del Comitato tecnico scientifico. «A fine marzo terminerà lo stato di emergenza, per quella data scioglieremo il Cts, il cui lavoro non è finito, continuerà con l’Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità». Lo ha detto il premier, Mario Draghi, in conferenza stampa. «Anche a nome del governo, ringrazio il professor Locatelli e il professor Brusaferro e tutti i membri presenti e passati del Comitato tecnico scientifico. Se uno esamina la situazione di questi anni - ha continuato -, il Cts ha dato un supporto straordinario a decisioni difficilissime prese da questo e dal precedente governo. Ha dato il supporto psicologico per dire che le decisioni erano prese con il supporto della scienza, non sulla base di sensazioni. Questo per chi prende decisioni è essenziale».

«Riaprire l’economia» e «limitare l’esperienza didattica a distanza. Questo è ormai uno stato a cui siamo arrivati», ha aggiunto Draghi. Il Cdm ha dato il via libera a «provvedimenti importanti che eliminano quasi tutte le restrizioni che hanno limitato i nostri comportatamenti», ha aggiunto Draghi sottolineando che i vaccini hanno evitato 80 mila morti.

Cade l’obbligo di super green pass al lavoro per gli over 50

La sospensione dei lavoratori senza Super Green Pass sopra i 50 anni «non avverrà più. Sarà sufficiente per loro fino al 30 di aprile avere il Green pass base. La sospensione dal lavoro resterà solo per la fascia delle personale sanitario e i lavoratori di strutture ospedaliere e delle Rsa, in questo caso il prolungamento dell’obbligo è al 31 dicembre». Così il ministro per la Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa in merito alle misure previste dal nuovo decreto.

Stop alle quarantene da contatto, in Dad solo chi è contagiato

Inoltre basta quarantene da contatto con un caso positivo al Covid: secondo quanto prevede la bozza del decreto - in 15 articoli - dal primo aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza. Non ci sarà più, quindi, distinzione tra vaccinati e non vaccinati come ora. Anche la Dad, a scuola, sarà solo per i contagiati.

Obbligo di vaccino solo per personale sanitario e delle Rsa

L'altra novità riguarda l'obbligo di vaccino, che resta solo per il personale sanitario e delle Rsa fino a fine anno, e decade dunque per il comparto scuola e per quello della sicurezza, dove era stato finora previsto.

Mascherine al chiuso fino al 30 aprile

«Noi manteniamo l’obbligo di mascherine al chiuso fino al 30 aprile. Poi il governo valuterà come sempre in base alla curva dell’andamento epidemiologico. In questo momento per i luoghi di lavoro, quindi, la mascherina resta prevista». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

Via il limite alle capienze negli stadio

Dal primo aprile decade ovunque il limite alle capienze nelle strutture. Quindi anche la capienza degli stadi tornerà al 100% (e si preme per una deroga per la partita della Nazionale del 24 marzo). Per accedervi sarà richiesto il green pass base.

Cambiano le regole per il trasporto pubblico

Cambiano anche le regole sui mezzi di trasporto. Dal primo di aprile non sarà più richiesto il green pass sui bus e sui mezzi di trasporto pubblico locale, mentre continuerà a vigere l'obbligo di indossare le mascherine. Le norme sulle mascherine, infatti, restano invariate fino al 30 aprile.

