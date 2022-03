Milazzo, camion che trasporta carne si ribalta sulla A20: illeso il conducente

Incidente stradale nelle prime ore del mattino sull'autostrada A20, all'altezza dello svincolo di Milazzo, nel Messinese. Per cause ancora da accertare un camion proveniente da Palermo e diretto a Messina che trasportava alimenti, in particolare della carne, si è ribaltato autonomamente finendo per ostruire la carreggiata.

Il conducente del veicolo pesante è rimasto fortunamente illeso e non è stato necessario l'intervento dei sanitari. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polstrada di Messina e i vigili del fuoco per regolare il traffico e liberare la carreggiata occupata dal camion.

Il tratto coinvolto dall'incidente ha subìto pesanti rallentamenti alla circolazione stradale con i numerosi veicoli diretti a Messina costretti ad uscire per aggirare l'interruzione e immettersi nuovamente in autostrada. Al termine delle operazioni di sgombero della carreggiata invasa dalla presenza del camion è stato ripristinato il regolare transito veicolare.

