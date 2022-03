In Sicilia 6.002 nuovi contagi da Covid in 24 ore, Palermo città con più positivi: 2.012

Sostanzialmente stabili i numeri del Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.002 su 35.547 tamponi processati e l'indice di positività sale che scende al 16,9%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Ieri erano stati 6.099 i nuovi casi su 31.025 tamponi e il tasso di positività era al 19,7%. Sono 29 i decessi e c'è un boom fra i guariti: 13.388. In calo i ricoveri in regime ordinario (due in meno sul dato di ieri), in leggero aumento quelli in terapia intensiva (+3). La Sicilia è al quinto posto nella classifica per numero di casi.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 2.012 casi, Catania 878, Messina 972, Siracusa 607, Trapani 639, Ragusa 704, Caltanissetta 572, Agrigento 1.063, Enna 153.

Su scala nazionale sono 72.568 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 85.288. Le vittime sono invece 137 (ieri erano state 180).

Sono 490.711 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 587.015. Il tasso di positività è al 14,8%, stabile rispetto al 14,5% di ieri. Sono invece 477 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 25 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.410, ovvero 63 in meno rispetto a ieri.

