Vetro sfondato ma nessun furto, l'inviato de Le Iene Golia: "Ho trovato la mia auto così"

Nessun furto, ma il vetro dell'auto sfondato e i vari frammenti sui sedili. L'inviato de Le Iene Giulio Golia su Instagram posta il video che descrive quel che è successo alla sua vettura.

Tutti gli oggetti personali sono ancora lì, segno che non è stato un tentativo di furto ma un atto vandalico o un messaggio intimidatorio.

"Oggi ho trovato la macchina così. È la seconda volta: sotto casa, vetro sfondato senza portare via niente. Hanno lasciato monete, occhiali da sole, caricabatterie… Curioso no? Ma tutto torna". È il testo con cui Golia ha accompagnato il suo breve filmato condiviso con i suoi follower. Stava per recarsi negli studi della trasmissione di Italia Uno quando ha fatto la scoperta, proprio sotto casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulio Golia (@giuliogolia)

Tanti i commenti di solidarietà alla Iena che da anni si occupa di temi caldi: "Tu vai avanti cosi che lavori bene, a qualcuno da fastidio", "Si vede che hai rovinato i piani di qualcuno. Non fermarti, fai il tuo lavoro come sempre sei unico", "Vai avanti con il tuo lavoro come fai sempre",

© Riproduzione riservata