Covid, in Sicilia 4.803 nuovi positivi ma quasi 1.200 sono casi registrati nei giorni scorsi

Sono 4.803 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 29.752 tamponi processati ma, come comunica la Regione Siciliana, 1.194 si riferiscono a giorni antecedenti al 12 marzo. L'indice di positività è 16,1%, ieri era al 17,2%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.335 su 31.004 test. I decessi sono 9 e tutti riferiti ai giorni precedenti. Scendono i ricoveri: -1 in regime ordinario e -2 in terapia intensiva. L'Isola si trova al terzo posto per numero di contagi giornalieri.

Attualmente in Sicilia ci sono 228.192 positivi al Covid, di cui 829 ricoverati in regime ordinario, 66 in terapia intensiva e 227.297 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 618.881, mentre i decessi a 9.737. Da inizio pandemia sono state 856.810 le persone contagiate nell'Isola.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.581 nuovi casi, a Catania 671, a Messina 1.321, a Siracusa 374, a Trapani 565, a Ragusa 542, a Caltanissetta 265, ad Agrigento 605, ad Enna 73.

A livello nazionale, sono 48.886 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, quando ieri erano stati 53.825 e domenica scorsa 35.057. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 330.028 (ieri 417.777) con un tasso di positività ancora in crescita, dal 12,9 di ieri al 14,8% di oggi. I decessi sono 86 (ieri 133), le vittime totali dall’inizio della pandemia 156.868. L’ultima volta che si sono registrati decessi sotto quota 100 risale al 26 dicembre scorso quando furono 81. Dopo cinque giorni consecutivi di calo, è di nuovo in crescita la cifra riferita alle ospedalizzazioni: le terapie intensive aumentano di 3 unità (ieri -14) con 41 ingressi del giorno (ieri 40) e arrivano complessivamente a 516, mentre i ricoveri ordinari di 6 (ieri -40), per un totale di 8.240.

