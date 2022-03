Covid, in Italia tornano a salire l'indice di trasmissibilità e l'incidenza sulla popolazione

I dati sul Covid tornano a preoccupare anche a livello nazionale. Risale infatti l’indice di trasmissibilità Rt: a 0,83 rispetto allo 0,75 della scorsa settimana. Sale anche l’incidenza dei casi Covid che, questa settimana, si attesta a 510 per 100 mila abitanti rispetto a 433 per 100 mila della settimana precedente. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (ministero della Salute).

I contagi al momento non hanno avuto effetto sugli ospedali. Continua a calare infatti l’occupazione dei posti letto per pazienti Covid sia nelle terapie intensive sia nei reparti ordinari. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 5,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 marzo) contro il 6,6% della scorsa settimana (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 marzo). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è invece al 12,9% (10 marzo) rispetto al 14,7% della settimana precedente (3 marzo).

