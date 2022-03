Il grande cuore della Sicilia: Tir e furgoni pieni di cibo e medicine in viaggio per l'Ucraina

Accoglienza ma non solo. Il grande cuore della Sicilia in questi giorni difficili per l'Ucraina batte forte sia nell'ospitalità ma anche nelle missioni e nelle spedizioni di viveri e medicine nelle zone più colpite dal conflitto.

Volontari e imprenditori stanno mettendo a disposizione i loro mezzi, le loro risorse e la loro sensibilità per dare una mano a coloro che hanno perso tutto, privati anche dei beni di prima necessità. Da Chiaramonte Gulfi nelle scorse ore ha preso il via il viaggio del gruppo "Alfa" della Protezione Civile locale: con due camion e un furgone carichi di medicinali e derrate alimentari a lunga conservazione otto volontari hanno intrapreso il loro viaggio verso l'Ucraina. All'iniziativa umanitaria hanno contribuito, tra gli altri, la Curia vescovile e la Caritas diocesana di Ragusa, con un contributo per le spese di viaggio. Una missione lunga, impegnativa e anche rischiosa, che però potrà dare aiuti concreti a chi sta patendo le conseguenze dei bombardamenti.

La provincia di Ragusa è tra le più attive nel campo della solidarietà. A Pozzallo, per esempio, in meno di due giorni sono stati raccolti quasi 1000 euro di medicine e beni di prima necessità. Ma va ricordata anche l'impresa del modicano Andrea Caschetto che ha organizzato una spedizione di Tir e furgoni portando in Ucraina decine di tonnellate di cibo, vestiti e medicine.

Il modicano Andrea Caschetto in Ucraina: "Mamme e bimbi in fila per fuggire" Andrea Caschetto con il carico di frutta portato in Ucraina Con altri volontari ha portato cibo, vestiti e medicine Pacchi pieni di beni di prima necessità Andrea Caschetto è arrivato in Ucraina con 3 Tir e 11 van pieni di cibo, vestiti e medicine

C'è poi la storia dell'imprenditore catanese del settore autotrasporti Giovanni Zaccaria, 41 anni, che ha messo a disposizione i suoi camion per portare gli aiuti ai profughi ucraini in terra di Polonia e Romania offrendo il servizio alla comunità siciliana di Sant'Egidio. La comunità ha infatti organizzato una raccolta in quattro città, Palermo, Catania, Messina e Agrigento.

