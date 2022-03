Grotte, fotogratata mentre lancia rifiuti dall'auto, pugno duro dell'amministrazione comunale

Pugno duro dell'amministrazione comunale di Grotte, in provincia di Agrigento, contro chi abbandona i sacchi di rifiuti nelle varie strade della città. Il primo cittadino, Alfonso Provvidenza, ha invitato i concittadini a denunciare episodi del genere.

"Questa mattina (7 marzo) un nostro concittadino ha accolto il nostro invito e, in forma anonima, ci ha inviato il video di una "gentile" signora che ha abbandonato un sacchetto di spazzatura nella strada Racalmare - scrive il sindaco di Grotte in un post sulla sua pagina social - . Domani, il dirigente della Polizia Municipale di Grotte trasmetterà le immagini e il video al competente Comune di Favara per gli atti consequenziali".

"Continuate a inviarci foto e filmati di questa gentaglia; è questione di tempo ma saranno tutti severamente puniti!", tuona Provvidenza, deciso a sensibilizzare sempre di più i cittadini a smaltire i rifiuti nei giorni e negli orari stabiliti.

