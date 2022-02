Trapani, le tartarughe di Villa Margherita trasferite in un'azienda modenese

È stato disposto lo sgombero delle tartarughe presenti all’interno della vasca della Villa Margherita a Trapani. Lo rende noto l'amministrazione comunale che ha disposto il trasferimento definitivo degli animali presso l’Azienda Agricola Riccò Federico di Mirandola, in provincia di Modena. La struttura è regolarmente autorizzata dal Ministero dell’Ambiente al ricovero ed al mantenimento permanente di questa tipologia di animali. Le tartarughe erano state nel tempo abbandonate indiscriminatamente da privati nelle varie vasche cittadine ed il Comune se ne era fatto carico, non senza difficoltà, per garantirne il benessere.

"Il trasferimento delle tartarughe è stato un provvedimento necessario - dichiarano il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, e l’assessore Andrea Vassallo - . La tipologie delle tartarughe, la Trachemys Scripta e quella della Graptemys Pseudogeographica (con la presenza di un esemplare), sono tra le più invasive, producono danni alla fauna e alla flora autoctona e quindi all’ambiente e alla biodiversità, con gravi ripercussioni sull’ecosistema".

"Nonostante le stesse fossero custodite all’interno della vasca, e quindi in ambiente separato rispetto agli altri animali, la coesistenza soprattutto con le oche e con le papere della Villa era diventata molto difficile. Il trasferimento delle tartarughe da Villa Margherita - concludono il sindaco e l’assessore - vuole rappresentare un primo passo verso una diversa idea che l’Amministrazione Comunale ha dello spazio che tutt’oggi viene dedicato al Mini Zoo, triste retaggio di una antica e superata cultura degli zoo di una volta".

