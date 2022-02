Agrigento, lancia sacco di rifiuti dal viadotto ma rimane incastrato: rimosso dagli operatori ecologici

Increscioso episodio ad Agrigento, nella strada che collega via Imera con la strada statale 189. Un sacco contenente rifiuti è stato lanciato, probabilmente da un'auto in corsa, ed è rimasto incagliato nel corrimano. Il "lancio" è risultato troppo corto e l'involucro contenente la spazzatura è rimasto ben visibile. Dopo alcune segnalazioni sono intervenuti gli operatori ecologici che hanno rimosso il sacchetto.

«Braccio fuori dall'auto e alla prima curva via, verso l'esterno. Solo che il lancio è andato corto, e il sacchetto è rimasto sul corrimano. Sarà andata più o meno così», si legge in un post sulla pagina Facebook di "Agrigento Differenzia", la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti con il patrocinio del Comune di Agrigento con la foto prima e dopo l'intervento di rimozione. «Quello che però non riusciamo ad immaginare - si legge ancora nel post - - è il perché. Perché pensare che buttare i rifiuti giù da un ponte sia normale? Perché inquinare l'ambiente e la città in cui si vive è un fatto accettabile, per alcuni? Che futuro stiamo consegnando ai nostri figli?».

