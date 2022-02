Trapani, nuova rottura alla condotta di Bresciana: tecnici al lavoro per evitare disservizi idrici

A distanza di circa un mese si registra un nuovo problema che riguarda l'erogazione idrica nella città di Trapani. Il Comune ha reso noto che "fra Campobello di Mazara e Mazara del Vallo è stata riscontrata una grossa falla lungo la condotta idrica che garantisce l'approvvigionamento alla città di Trapani. I tecnici sono al lavoro per riparare il danno nel più breve tempo possibile. Tuttavia, fino al termine delle operazioni, potranno verificarsi disservizi nella distribuzione su tutto il territorio comunale".

Lo scorso gennaio, sulla condotta di Bresciana, erano state riparate tre grosse perdite ed i tecnici, al termine di un intervento, avevano avviato l’accensione delle pompe per l’emungimento dell’acqua dai pozzi per metterla in rete. Numerose le difficoltà incontrate, principalmente per il terreno fangoso e impraticabile a causa delle piogge invernali che avevano reso molto complessi i lavori. L'erogazione, risolto il problema, era stata garantita al centro storico ed al quartiere di Villa Rosina e successivamente al resto della città, la cosiddetta Trapani nuova.

