Vaccino, l'Aifa dà l'ok per la quarta dose: ecco a chi andrà e quando

L’Aifa ha dato il via libera alla somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid ma non verrà inoculata a tutti. La notizia era attesa già da qualche tempo e adesso è arrivato il via libera.

Quarta dose, a chi andrà

La quarta dose è destinata soltanto ai soggetti gravemente immunodepressi. Tecnicamente non si tratterebbe di una vera e propria quarta dose, ma piuttosto di una dose booster. Per quanto riguarda invece il resto della popolazione, le autorità non la prevedono al momento perché mancano ancora sufficienti prove che supportino una raccomandazione valida per tutti. Dall'Aifa è stato spiegato che per i pazienti immunocompromessi la quarta dose equivarrebbe alla dose booster offerta alla popolazione generale: un primo richiamo a seguire appunto il ciclo primario '2+1'.

Quarta dose, quando verrà somministrata

I tempi di somministrazione, come indicato dagli esperti, saranno gli stessi della dose booster per la popolazione generale, e anche in questo caso verranno utilizzati vaccini a mRna, Pfizer e Moderna.

Vaccino anti-Covid, verso il richiamo annuale

Prende sempre più consistenza l’ipotesi di un richiamo annuale, come avviene per la normale influenza. "Come indirizzo generale dovremo vaccinarci annualmente - ha detto, a Catania, il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della XX Conferenza nazionale sulla farmaceutica -. Del resto questa è la prima campagna di vaccinazione di massa a livello mondiale. Se sarà necessario rivaccinarsi tutti o solo i soggetti a maggior rischio al di sopra di una certa età si studierà nei prossimi mesi".

