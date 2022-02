Covid, in Sicilia altri 5.504 casi. L'Isola è prima per contagiati e isolamento domiciliare

Sono 5.504 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 37.623 tamponi processati e l'indice di positività è sceso al 14,6%(ieri era al 15,9%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute dove viene specificato che 152 casi si riferiscono alla data precedente al 16 febbraio. Ieri erano stati 5.594 i nuovi positivi su 35.259 test. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (5583), poi la Sicilia (5504), la Lombardia (5231), la Campania (5053), il Veneto (4870). L'Isola, inoltre, è prima sia per attuali casi positivi che per contagiati in isolamento domiciliare. Sul fronte ospedaliero sono 1.288 ricoverati, con 9 casi in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva, invece, sono 99, due in più rispetto a ieri. I decessi sono 36 ma risalenti al mese di gennaio scorso.

Attualmente ci sono 248.459 positivi al Covid in Sicilia, il numero più alto d'Italia, di cui 1.189 ricoverati in regime ordinario, 99 in terapia intensiva e 247.171 in isolamento domiciliare (anche qui si registra il primato rispetto alle altre regioni). Da inizio pandemia sono state 746.269 le persone risultate positive al Coronavirus nell'Isola.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.144. casi, a Catania 1.196, a Messina 1.175, a Siracusa 623, a Trapani 345, a Ragusa 419, a Caltanissetta 304, ad Agrigento 358 e ad Enna 92.

A livello nazionale, curva ancora in calo: sono 50.534 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 53.662 . Le vittime sono invece 252, ieri erano state 314: le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 152.848. I tamponi processati sono 492.045 (ieri 510.253) con il tasso di positività che scende dal 10,5% al 10,3%. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 34 in meno (ieri -50) con 76 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 953. I ricoveri ordinari sono 561 in meno (ieri -614), 13.387 in tutto.

