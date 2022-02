Procuratore generale: a Palermo presentate 7 domande, a Catania 4. Chi sono i candidati

Corsa per due tra le più importanti procure generali d'Italia: quelle di Palermo e Catania. I termini per la presentazione delle domande sono scaduti ieri. A contendersi la guida dell’ufficio inquirente del capoluogo siciliano saranno in sette. Ci sono, invece, quattro contendenti a Catania.

Procura generale, i candidati a Palermo

Dopo il trasferimento dell’ex capo Francesco Lo Voi a Roma, in 7 si contenderanno il testimone. Si tratta di Maurizio de Lucia, attuale procuratore di Messina, che per molti anni è stato pubblico ministero alla Dda di Palermo e successivamente alla Direzione Nazionale Antimafia, occupandosi del coordinamento delle indagini sulle stragi del 1992, ed è stato anche componente della commissione centrale per le misure di protezione dei collaboratori di giustizia; di Marcello Viola, che è stato giudice delle indagini preliminari nel capoluogo siciliano e che adesso è procuratore generale di Firenze; di Marzia Sabella e Paolo Guido, procuratori aggiunti a Palermo (con la prima che sta svolgendo funzioni di reggente); di Fernando Asaro, procuratore di Gela; di Franca Imbergamo, pm alla Direzione Nazionale Antimafia; di Francesco Puleio procuratore aggiunto a Catania.

Procura generale, i candidati a Catania

Sono invece quattro i magistrati in corsa per diventare Procuratore Generale a Catania. Sono infatti scaduti i termini e la domanda è stata presentata dall’attuale procuratore etneo Carmelo Zuccaro, dall'avvocato generale a Catania Carlo Caponcello, da Beniamino Calabrese, attualmente Avvocato Generale a Catanzaro e dal procuratore aggiunto a Catania Ignazio Fonzo.

© Riproduzione riservata