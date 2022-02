Lavori urgenti allo svincolo di Carini, dal 16 febbraio scatta la chiusura sulla A29

Chiusa al traffico la rampa di uscita sull'autostrada A29 allo svincolo di Carini. Il provvedimento, disposto per la giornata di mercoledì prossimo (16 febbraio) per i veicoli provenienti da Palermo, è necessario per procedere ad un urgente intervento di pavimentazione in seguito allo sversamento di combustibile da parte di un mezzo in transito.

I veicoli provenienti da Palermo, con massa eccedente le 7,5 tonnellate, durante la chiusura (prevista tra le ore 9 e le ore 16) potranno utilizzare lo svincolo di Villagrazia di Carini. I mezzi con massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate potranno utilizzare anche lo svincolo di Capaci.

© Riproduzione riservata