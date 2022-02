Pettineo, 75enne colpito da un infarto in piazza: il sindaco lo soccorre con il defibrillatore

Disavventura a lieto fine per un 75enne di Pettineo, comune del Messinese. L'uomo, mentre passeggiava in piazza Duomo, si è accasciato colpito da un infarto. I passanti hanno tempestivamente dato l'allarme e tra i primi ad arrivare sul posto il sindaco Domenico Ruffino, soccorritore del 118. Il primo cittadino ha azionato un defibrillatore collocato nella vicina via Roma. Le condizioni del 75enne si sono stabilizzate prima dell'arrivo di un'ambulanza che lo ha trasferito all'ospedale di Cefalù.

"La presenza del defibrillatore è stata provvidenziale - ha detto il sindaco Ruffino - . Li abbiamo collocati in alcuni punti della città come in via Roma, la strada principale del paese, ma anche anche negli impianti sportivi di contrada Credenza e all'esterno dei locali della guardia medica".

