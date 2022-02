Incendio in un parcheggio condominiale a Sant'Alfio, scoppia una bombola: nessun ferito

Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a San'Alfio, Comune del Catanese, alle pendici dell'Etna. Per cause ancora da accertare, si è verificata improvvisamente un'esposione in un garage condominiale utilizzato come parcheggio per auto e motocicli. Le fiamme, probabilmente scaturite da un corto circuito in uno dei veicoli parcheggiati, si sono velocemente estese e hanno attaccato altre auto fino ad arrrivare ad alcune bombole del gas conservate in un deposito.

Sul posto sono intervenute prontamente alcune squadre dei vigili del fuoco di Catania e Riposto ed i carabinieri. Una delle bombole custodite all'interno del deposito, semipiena, è stata avvolta dalle fiamme ed è scoppiata poco dopo. Non si sono registrati fortunatamente danni o feriti e successivamente i pompieri hanno circoscritto e spento il rogo. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire alle cause che hanno provocato l'incendio che si è limitato per fortuna solamente ai danni subiti alle auto posteggiate provocati dalle fiamme.

