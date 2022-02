Carlentini, la "banda dei garage" colpisce ancora: rubati olio e scorte alimentari

A Carlentini torna a colpire la "banda dei garage". Dopo un periodo di assenza, forse dovuto alla diffusione del Covid e alle conseguenti misure restrittive, alcuni ladri sono tornati in azione in un condominio del Comune in provincia di Siracusa, prendendo di mira e depredando alcuni garage.

Con il calare della notte ignoti hanno trafugato i garage portando via parecchie scorte alimentari come vino, olio, conserve di frutta, pacchi di pasta e altri generi di prima necessità che erano custoditi nei box. Oltre al furto della merce i proprietari hanno dovuto registrare anche il danno arrecato alla saracinesca, divelta per poter entrare all'interno dei garage per portar via gli alimenti. Indagini in corso per risalire all'identità dei malviventi.

