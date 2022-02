Maxi furto in una casa a Canicattì, ladri portano via 35 mila euro in contanti e oro

Maxi furto per una banda di rapinatori che sono riusciti ad entrare in un'abitazione di Canicattì. I ladri si sono intrufolati in un appartamento di un commerciante 50enne in via Osoppo, nel Comune dell'Agrigentino, hanno forzato la cassaforte, trafugato il contenuto, circa 35 mila euro in contanti e alcuni oggetti in oro, prima di dileguarsi.

Approfittando dell'assenza dei padroni di casa, i malviventi nella tarda serata di ieri sono riusciti a forzare la porta di ingresso mettendo a segno il colpo. Sull'episodio sono state avviate le indagini da parte della locale compagnia dei carabinieri. Si sta valutando ogni dettaglio per riuscire a risalire agli autori del furto e accertando se all'interno dell'abitazione vi fossero le telecamere di videosorveglianza.

