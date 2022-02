Notte di incendi a Licata, a fuoco auto in via Fermi ed in contrada Olivastro

Notte di incendi a Licata. Gran lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di via Argentina per due distinti interventi per spegnere roghi di auto in due zone del Comune in provincia di Agrigento. Un prima richiesta è arrivata in serata: nei pressi di via Fermi i pompieri hanno domato le fiamme che avevano avvolto una autovettura. Al momento non si conoscono le origini del fuoco che ha distrutto il veicolo.

Rientrati in caserma le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate in un secondo intervento. Intorno alle 23 è stato infatti necessario il lavoro di spegnimento di auto andate a fuoco in contrada Olivastro. Le operazioni sono durate più del previsto e dopo circa un'ora sono state domate le fiamme. I carabinieri della compagnia di Licata hanno eseguito i rilievi sui luoghi dei due incendi e hanno avviato le indagini per cercare di risalire alle cause che hanno scatenato i roghi nelle due zone della città.

