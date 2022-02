Bagheria, al via l'iter per realizzare la Casa della Salute: ok al finanziamento

Buone notizie per i cittadini di Bagheria. Nel Comune del Palemitano sorgerà la Casa della Salute. Sarà molto di più di una “casa di comunità”, una struttura socio sanitaria all’avanguardia che fornirà tantissimi servizi sanitari e sociali. L’amministrazione aveva già proposto l’esproprio per pubblica utilità della ex-clinica delle Magnolie che è la soluzione che propone il Comune per ottenere, in tempi rapidi, la Casa della Salute a Bagheria.

L'assessore Tornatore: "Amministrazione in contatto con l'Asp"

«La Casa della salute a Bagheria si realizzerà, l’iter va avanti e il finanziamento c’è» – a dichiararlo è l’assessore alle Politiche Sociali e della Famiglia Emanuele Tornatore per conto dell’amministrazione a giuda Filippo Maria Tripoli.

«Molti hanno giustamente visionato l’elenco diffuso dall’Assessorato alla Salute sulle nuove case di comunità da realizzare con i fondi del PNRR e nell’elenco manca Bagheria» – continua l’assessore che assicura che la Casa della Salute si realizzerà – se Bagheria manca in quell’ elenco è perché Bagheria ha già stanziato un finanziamento con fondi ministeriali e quindi non si possono avere due finanziamento per la stessa opera da realizzare. Quindi nessuna preoccupazione. L’amministrazione è in costante contatto con l’Assessorato e con l’Asp. L’iter per l’acquisto dell’immobile sta andando avanti».

Undci milioni di euro l'importo del finanziamento

L’amministrazione aveva trasmesso all’azienda sanitaria provinciale, e nello specifico al dipartimento delle Risorse economico-finanziarie, una nota per il progetto di realizzazione di una struttura polivalente da adibire a Casa della Salute a servizio del Distretto Sanitario 39, comprensiva di un’area dedicata ad un centro “Dopo di Noi” per l’accoglienza dei soggetti fragili, mediante acquisizione e ristrutturazione dell’area e dell’immobile “ex clinica le Magnolie”. L’immobile che è l’unica struttura nel distretto che ricade nella zona F1 “Attrezzature Pubbliche di interesse generale” con simbolo funzionale H “attrezzature sanitarie e ospedaliere del Piano regolatore generale di Bagheria, è stata candidata a finanziamento a valere sul PON Città Metropolitane 2021 – 2027 per un importo totale, suddiviso tra FESR (quota infrastrutture) e FSE (quota servizi), di 11 milioni di euro.

