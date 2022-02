Covid, la Sicilia resta in zona arancione

Le Marche verso il passaggio di colore da giallo ad arancione, la Sicilia invece resta in arancione. È quanto emerge dalla tabella degli indicatori decisionali al vaglio dei tecnici dopo il monitoraggio settimanale della Cabina di regia.

Le Marche, infatti, hanno il 26,3% di occupazione di terapia intensiva - il record attualmente in Italia - e il 33,1% in area medica. Per passare in arancione occorre superare contemporaneamente tre indicatori: il 20% dei posti letto occupati in terapia intensiva, il 30% dei posti letto occupati nelle aree mediche e un’incidenza settimanale di contagi oltre i 150 casi ogni 100mila abitanti.

Salvo sorprese dell’ultimo minuto non dovrebbero esserci altri cambi di colore. Se fosse confermato l’unico passaggio: sarebbero dunque 6 le regioni arancioni: Marche (l'ultimo arrivo) insieme ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Valle Aosta. Dovrebbero poi restare in zona bianca Basilicata, Molise e Umbria. Tutte le altre resterebbero gialle.

