Canicattì, doppio furto in una villa in pochi giorni: prima gli infissi, poi la porta scorrevole

Curioso episodio di microcriminalità a Canicattì, in provincia di Agrigento. Alcuni ladri, ancora ignoti, hanno messo a segno nel giro di pochi giorni due furti in un'abitazione di campagna in contrada Calici. La banda tre settimane fa aveva fatto irruzione nella casa portando via tutti gli infissi. I proprietari avevano chiesto l'intervento della polizia per far luce sull'episodio e per avviare le indagini per risalire ai malviventi.

I ladri, invece, sono tornati sul luogo del furto e nella seconda irruzione hanno portato via un porta-finestra scorrevole, l'unico infisso che era rimasto dopo l'ultimo colpo. Gli sfortunati proprietari hanno dovuto constatare con amarezza il secondo furto nel giro di giorni. Proseguono le indagini per capire se qualcuno si possa essere accorto di presenze intorno alla residenza nel corso dei furti che, molto probabilmente, saranno stati messi a segno nella notte.

