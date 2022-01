Aspra, risolto il problema della acque fangose alla Playa: telaio di uno scooter ostruiva un pozzetto

Buone notizie per i cittadini di Aspra. È stato finalmente risolto il problema dello sversamento mediante il canalone che sversa sul litorale della spiaggi la Playa. Lo rende noto l’assessore comunale ai servizi a rete Angelo Barone: "La causa del problema è stata rinvenuta un telaio di un ciclomotore che ostruiva un dei pozzetti che sono stati scandagliati nei giorni scorsi dai tecnici di Amap. Dopo giorni di ricerche e di verifiche lungo il corso del canale e nei vari pozzetti sottoterra i tecnici hanno scoperto questo rifiuto ingombrante che per giorni bloccava il corretto funzionamento del canale".

Nelle ultime settimane si sono svolte le operazioni di ricerca ed eliminazione delle ostruzioni. A condurre le ispezioni i tecnici e operatori dell’Amap. L’amministrazione comunale ha seguto le operazioni condotte dall’azienda che si occupa della gestione del servizio idrico e fognario a Bagheria, che ha già pulito diversi pozzi di scolo che erano intasati da fango e stracci. È stato necessario utilizzare un auto-spurgo che è stato attivato lungo tutto il canalone che da via Vicinale Marino arriva sin alla battigia. Sono stati riscontrati diversi materiali abbandonati, stracci e terra che non consentivano il corretto passaggio dell’acqua verso il depuratore. Questa la motivazione per le quali le acque con detriti e fango fuoriuscivano dal canalone di sovrappieno delle acque bianche finendo direttamente in mare.

