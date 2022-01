"Green pass sospeso per uso sospetto", la nuova truffa online che svuota il conto

Nuova truffa online in Italia. Nelle ultime ore stanno giungendo centinaia di mail ad utenti, che sembrerebbero provenire dal ministero della Salute, con oggetto: "Attenzione: certificazione verde anti-Covid sospesa". Nella missiva sta scritto: Gentile utente, la tua certificazione verde Covid-19 è stata sospesa per uso sospetto". Una spiegazione piuttosto superficiale alla quale segue un link su cui cliccare per la soluzione. Aprendolo, verranno chiesti i dati privati dell’utente, e si innesca la truffa svuota conto. Il ministero della Salute ha informato che le email non vengono inviate dagli uffici ma si tratta di un raggiro.

Si tratta di un tentativo di phishing. Sempre il ministero della Salute allerta gli utenti sulla sua pagina Facebook: "Se hai ricevuto un’email con oggetto 'Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa', inviata da 'ministerodellasalute.pro.it', NON proviene dal Ministero della Salute, ma si tratta di un tentativo di phishing".

Se arrivano email del genere occorre cancellarle ed eliminarle anche dal cestino.

