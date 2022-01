Incendio distrugge un fienile in una fattoria a Sciara, indagano i carabinieri

Un incendio ha distrutto un fienile la scorsa notte a Sciara, in provincia di Palermo. Per cause ancora da accertare le fiamme avrebbero avvolto la stuttura che faceva parte di una fattoria nelle campagne del comune del Palermitano, in contrada Senatore, sulla strada provinciale 21.

Sul posto sono intervenute prontamente quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme ed evitare che le stesse si propagassero in altri locali della fattoria provocando ulteriori danneggiamenti. Il rogo ha distrutto molte balle di fieno presenti all'interno del locale con una stima dei danni di alcune migliaia di euro. Sullla natura dell'incendio, probabilmente doloso, sono al lavoro i caranieri che indagano sull'episodio.

