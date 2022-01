Bagheria piange la morte di padre Luciano Catalano, per 35 anni parroco alla chiesa San Pietro

Bagheria piange la morte di padre Luciano Catalano, morto ieri all'età di 76 anni dopo una lunga malattia: è stato il parroco della Chiesa di san Pietro, guidata per 35 anni e da poco lasciata a padre Salvatore Pagano per sopraggiunti limiti di età. Dallo scorso 15 settembre si era ritirato a vita privata e da Natale non celebrava più l’Eucaristia.

Stimato e amato non solo dai suoi parrocchiani, padre Luciano, originario di Calascibetta, nell'Ennese, riceverà presto la cittadinanza onoraria post mortem, già decisa dall’amministrazione Tripoli cui seguirà l’approvazione da parte del Consiglio comunale, quando ancora era vivo proprio a sottolineare l’intesa opera condotta a servizio della comunità bagherese.

Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, la giunta, il presidente del Consiglio comunale Michele Sciortino e tutti i consiglieri comunali esprimono "profonda mestizia per la dipartita di don Luciano e porgono le condoglianze alla famiglia". "'La vita è incontro e dialogo'. Padre Luciano, grazie di tutto", ha scritto il primo cittadino di Bagheria. I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì 25 gennaio, alle 15.00. Le esequie saranno celebrate dall’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.

© Riproduzione riservata