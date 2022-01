Importante passo avanti per arrivare al vaccino specifico contro la variante Omicron del Coronavirus. Pfizer e BioNTech fizer-BioNTech hanno annunciato di avere avviato il reclutamento per un trial clinico che ha l’obiettivo di testare su adulti fino a 55 anni la sicurezza e la risposta immunitaria del loro vaccino specificamente contro la variante Omicron, responsabile dell’attuale ondata di contagi in tutto il mondo.

