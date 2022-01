Auto sbanda e finisce contro un albero a Torretta, ragazza 23enne in coma

Incidente stradale la scorsa notte, intorno alle 4, a Torretta, in provincia di Palermo. Per cause ancora da accertare un'auto guidata da una 23enne è finita fuori strada prima di schiantarsi contro un grosso albero. Nell'impatto, molto violento, l'auto è andata completamente distrutta e per estrarre la giovane dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportata la malcapitata in ospedale in condizioni molto serie. La giovane è ricoverata in coma nel reparto di rianimazione. I carabinieri conducono le indagini per risalire alla dinamica dell'incidente.

