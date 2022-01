A Lampedusa la nave di Banksy con 58 migranti: tra loro 17 donne e 3 minori

Sono sbarcati nella notte a Lampedusa i 58 migranti che alcuni giorni fa erano stati soccorsi dalla "Louise Michel", la nave umanitaria finanziata dall'artista Banksy. A bordo anche 17 donne e tre minori provenienti da Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia e Mali. Per due donne in stato di gravidanza e i loro mariti era stata disposta un'evacuazione medica urgente e alcune unità della Guardia costiera avevano raggiunto Lampedusa.

"La situazione a bordo è sempre più tesa - aveva reso noto la ong francese in un tweet - . Diverse chiamate alle autorità sono rimaste senza risposta. Il tempo è in peggioramento così come la salute dei sopravvissuti a bordo". Abbiamo bisogno di un porto sicuro adesso". Richiesta d'allarme che ha ricevuto una risposta e di conseguenza è stato reso possibile lo sbarco nel porto dell'isola.

