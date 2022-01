Covid in Sicilia, 7.500 casi ma calano i ricoveri. Registrati 44 morti, alcuni risalgono a mesi fa

Stabile a 7000 casi o poco più la curva del contagio in Sicilia (oggi 7508), ma con una buona notizia: i ricoveri, per la prima volta, sono scesi di un numero consistente. Addirittura meno 10 in terapia intensiva (ora 160) e -4 nei reparti ordinari.

Rimangono tante le vittime, 44, ma c'è da fare delle considerazioni: ha senso conteggiare a fine gennaio delle morti avvenute a metà ottobre, ad inizio novembre o due settimane fa?

Nel resto d'Italia tende a calare la curva epidemica in Italia. i nuovi casi sono 171.263, contro i 179.106 di ieri e soprattutto i 180.426 di sabato scorso: una riduzione settimanale del 5%. Con 1,043,649 tamponi, oltre 70mila in meno rispetto a ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 16% al 16,4%.

I decessi sono 333 (ieri 373), per un totale di 143.296 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tornano a scendere contemporaneamente sia i ricoveri che le terapie intensive, come non accadeva da due mesi: le rianimazioni sono 31 in meno (ieri +9) con 121 ingressi del giorno, e calano a 1.676, mentre i ricoveri ordinari sono 43 in meno (ieri -174), 19.442 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata