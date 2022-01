Assegnato il porto di Pozzallo alla Mare Jonio con 208 profughi a bordo

È stato assegnato Pozzallo come porto sicuro alla Mare Jonio per lo sbarco dei 208 naufraghi soccorsi. Lo fa sapere Mediterranea saving humans.

Nel pomeriggio il comandante della Mare Jonio ormeggiata al largo di Lampedusa, su indicazione del medico di bordo aveva chiesto alle autorità l’evacuazione medica urgente di una persona in gravi condizioni. La nave ha messo in salvo i migranti in due diverse operazioni sar. Lampedusa in questo momento in sovraffollamento non sarebbe in grado di fare fronte anche allo sbarco della Mare Jonio che per questa ragione è stata indirizzata a Pozzallo dove giungerebbe domattina

