Bimbo di due anni si chiude a chiave in stanza a Balestrate, soccorso dai vigili del fuoco

Tanta paura oggi pomeriggio a Balestrate, in provincia di Palermo. Un bambino di due anni si è inavvertitamente chiuso a chiave in una stanza della casa dove abita. Nell'appartamento vive un componente della famiglia positivo al Covid che ha allertato i vigili del fuoco di Palermo, intervenuti poco dopo sul posto con alcune squadre.

Con l'ausilio anche dei vigili del fuoco di Partinico è stato possibile mettere in sicurezza il piccolo, impaurito ma in ottime condizioni. Nella zona antistante il palazzo sono intervenuti anche i vigili urbani di Balestrate che hanno controllato il flusso di veicoli sulla strada per consentire ai soccorritori di raggiungere prima possibile l'appartamento dove si trovava il bambino.

