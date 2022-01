Palermo: è morto Michele Sarrica, ex dirigente della Regione Siciliana

È morto Michele Sarrica, ex dirigente della Regione Siciliana. Originario di Collesano, aveva 79 anni ed era ammalato da tempo. Laureato in economia e commercio è stato capo ufficio di gabinetto di diversi assessorati regionali. È deceduto a Palermo.

Sarrica ha avuto diversi incarichi: è stato commissario straordinario dell’ospedale psichiatrico di Palermo, del consorzio area di sviluppo di Enna, dell’Ente Parco delle Madonie e anche liquidatore del Consorzio agrario.

Il nome di Sarrica è anche legato anche al made in Sicily all'estero: ha partecipato alla costituzione di “Casa Sicilia” a New York e nel 1998 ha rappresentato la Sicilia al convegno internazionale delle ambasciate dei paesi del Mediterraneo, sempre negli Usa.

Tanti gli attestati di solidarietà che in queste ore circolano sui social e tra chi nel mondo della politica ha lavorato con lui. "Michele Sarrica è stato un grande amico delle Amministrazioni comunali di tutti i colori politici! Ha aiutato a risolvere gli innumerevoli problemi che la burocrazia regionale frapponeva alla realizzazione dei programmi ! Una grande perdita per Collesano! Riposi in pace! Condoglianze!", scrive Enzo. "Michele Sarrica era un grande uomo, un galantuomo, una persona perbene. Oltre ad onorarmi della sua amicizia, non ha mai fatto mancare il suo preziosissimo supporto di intelligenza e competenza, quando bisognava far qualcosa per difendere il nostro paese.

Era lui che meritava di essere Sindaco, incarico che ha sempre rifiutato per non sottrarre ancora tempo da poter dedicare alla sua amata famiglia. Marito e Padre meraviglioso Michele", ha scritto il sindaco di Collesano.

I funerali si svolgeranno mercoledì 19 gennaio alle 10 nella chiesa di San Gabriele Arcangelo a Palermo.

