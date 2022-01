Covid, 8.606 casi in Sicilia ma mai così tanti morti: 72 vittime, record in Italia

Tornano a salire i casi di Covid in Sicilia, con 8606 contagi nelle ultime 24 ore, ma ad impressionare, in maniera drammatica, è il numero di morti: ben 72, con diversi recuperi dei giorni scorsi ma mai, in un bollettino, c'era stata una cifra così alta, tanto che oggi è la regione con più vittime conteggiate in assoluto. Che dovrebbe far riflettere. Nonostante le scene di caos negli ospedali, i dati dicono che i ricoveri sono scesi in totale di 3 unità, ora a quota 1559.

Il tasso di positività sale al 20% ieri era al 16%. L'isola è al nono posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 37.823 casi. Gli attuali positivi sono 184.138 con un aumento di 7.384 casi. I guariti sono 1.150 mentre le vittime sono 72 e portano il totale dei decessi a 8.010.

Sul fronte ospedaliero sono 1.559 ricoverati, con 3 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 170, lo stesso

numero rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1.688 casi, Catania 1.990, Messina 583, Siracusa 996, Trapani 603, Ragusa 852, Caltanissetta 735, Agrigento 961, Enna, 198.

Nuovo record assoluto di casi e di tamponi: i nuovi contagi in Italia nelle 24 ore sono 228.179, contro gli 83.403 di ieri ma soprattutto i 220.532 di martedì scorso, giorno del precedente record, un piccolo rimbalzo dopo il calo dei giorni scorsi. Con 1.481.349 tamponi, mai così tanti, e il tasso di positività che rimane stabile rispetto a ieri, 15,4%.

I decessi sono 434, picco della quarta ondata, mai così tanti dal 14 aprile scorso (ieri erano stati 287): il totale delle vittime sale a 141.825.

In leggera diminuzione le terapie intensive, 2 in meno (ieri +26) con 150 ingressi del giorno, e sono 1.715 in tutto, mentre i ricoveri ordinari salgono di altre 220 unità (ieri +509), 19.448 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata