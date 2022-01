Sicilia, in un mese vaccinati oltre 67 mila bambini nella fascia 5-11 anni

Ad un mese esatto da quando è scattato il via libera alla vaccinazione dei bambini in fascia d’età 5-11 anni, in Sicilia sono 67.440 le dosi somministrate, su una platea di 309.928 utenti.

Al momento la copertura raggiunta è di circa il 20 %, mentre la media nazionale è di circa il 23,9%. Sono ad oggi 61.362 i bambini che hanno già fatto la prima dose. La copertura totale di prima e seconda dose è stata raggiunta da circa 6.078 bambini. I dati arrivano dagli uffici della Regione Siciliana che si occupano di vaccini.

