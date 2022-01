L'ex capo dei pm di Palermo Lo Voi si insedia in Procura a Roma: «Grande onore»

Si è insediato oggi a Roma, il nuovo procuratore capo Francesco Lo Voi. Nel corso di una cerimonia nell’aula Occorsio, l’ex capo dei pm di Palermo ha formalmente preso possesso dell’ufficio giudiziario capitolino.

Lo Voi: "Un onore trovarmi qui"

«È un onore trovarmi qui so che il compito che mi attende non sarà facile - ha affermato davanti ai procuratori aggiunti e ai vertici dell’avvocatura - ma so che potrò contare su una squadra unita, che ha già dimostrato sul campo di essere efficiente». Lo Voi ha ringraziato il procuratore aggiunto Michele Prestipino, che ha guidato gli uffici di piazzale Clodio negli ultimi due anni. «Prestipino è e rimane un grande amico e un grande magistrato», ha affermato il procuratore.

Prestipino: "La Procura di Roma non è più il porto delle nebbie"

Dal canto suo l’ex capo dei pm ha rivolto a Lo Voi gli «auguri di buon lavoro» esprimendo per lui «fraterna amicizia e stima profonda». «La Procura di Roma non è più il porto delle nebbie - ha sottolineato Prestipino - consegniamo a Lo Voi un ufficio forte e coeso che sul lavoro di squadra ha costruito la propria identità».

