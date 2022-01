Covid, la Sicilia sotto i 10 mila casi ma c'è il triste record di vittime: 66 i morti

Scendono sotto i 10mila i casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore (9292) ma c'è un dato triste, tragico: nell'ultimo bollettino sono segnati ben 66 morti, record assoluto nell'Isola in questa epidemia. E' vero, sono spalmati in più giorni, ma mai si era raggiunto un numero così alto: il 13 gennaio hanno perso la vita per Covid ben 22 persone. Continuano a scendere le terapia intensiva, mentre tornano a salire i ricoveri in regime ordinario.

Sono 180.426 i nuovi casi Covid in Italia, in leggero calo rispetto ai 186.253 di ieri e soprattutto i 197.552 di sabato scorso: si conferma il rallentamento registrato questa settimana, segno che il picco potrebbe essere stato raggiunto. I tamponi sono stati 1.217.830, 85mila in più, tanto che il tasso di positività cala dal 16,4% al 14,8%.

I decessi sono 308 (ieri 360), per un totale di 140.856 vittime dall’inizio dell’epidemia. Per il terzo giorno sugli ultimi quattro le terapie intensive sono in lieve calo, 2 in meno (ieri +11) con 141 ingressi del giorno, e scendono a 1.677, mentre i ricoveri ordinari sono 351 in più (ieri +371), 18.370 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

