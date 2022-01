Stop alla plastica monouso, ecco i prodotti ammessi e quelli vietati

Addio alla plastica monouso non biodegradabile e non compostabile. Da oggi (venerdì 14 gennaio) entrano in vigore le nuove regole su restrizione e dismissione dell’uso di prodotti di plastica. Le disposizioni sono dettate dal decreto legislativo 196/21 che attua la direttiva 2019/904/Ce. L’obiettivo è scongiurare il rischio che i materiali di plastica finiscano nelle acque o vengano abbandonati, rischiando di ledere il suolo attraverso la frammentazione e la decomposizione chimica. Le nuove regole si applicano ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

I prodotti ammessi

Il divieto non si applica ai prodotti biodegradabili e compostabili (Uni En 13432 o Uni En 14995) con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%, nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3. Ai trasgressori verranno applicate sanzioni severe. La legge consente l’esaurimento delle scorte.

I prodotti vietati

Da oggi saranno vietati: bastoncini cotonati; posate; piatti; cannucce; agitatori di bevande; aste da attaccare a sostegno dei palloncini distribuiti ai consumatori; contenitori per alimenti in polistirene espanso destinati al consumo immediato e/o consumati direttamente dal recipiente e/o pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, tazze e bicchieri.

