Caos scuola in Sicilia, in classe in ordine sparso: aule chiuse a Palermo e Catania

Le scuole in Sicilia apriranno in ordine sparso. I sindaci dei comuni dell’Isola stanno emanando ordinanze che, al contrario di quanto deciso dalla Regione siciliana questa mattina, allungheranno ancora le vacanze degli studenti rinviando l'apertura degli istituti per timore di diffondersi di contagi e a tutela della salute. E’ l’esito della riunione dei sindaci che si è tenuta nel pomeriggio ed alla quale hanno partecipato oltre 200 primi cittadini. Per Palermo, a quanto si apprende, è in arrivo un’ordinanza del sindaco Leoluca Orlando che chiude le scuole fino a domenica. Ma altri colleghi non sono d’accordo.

E’ il caso del sindaco di Salemi, Domenico Venuti, che domani aprirà gli istituti della propria città "così come faranno tanti altri colleghi della provincia", spiega alla Agenzia Italpress, "non ci sono le condizioni di legge per questa chiusura già bocciata dal Tar in Campania".

"Il numero elevatissimo di contagi, l'insufficienza di garanzie sulla sicurezza per studenti e docenti, hanno indotto i sindaci, al termine della riunione di ANCI Sicilia, a emanare specifiche ordinanze per mantenere CHIUSE le scuole di ogni ordine e grado.

Una decisione che muove esclusivamente dalla necessità fondamentale di tutelare la salute dei ragazzi e degli operatori della scuola. L’ordinanza sarà pronta a breve e verrà pubblicata sul sito del Comune di Catania", dice il sindaco di Catania, Salvo Pogliese.

L’Anci Sicilia interviene con una nota "in riferimento alle dichiarazioni dell’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla", evidenziando di "avere denunciato in una nota ufficiale, inviata stamattina, ai rappresentanti del Governo, la mancanza di dati certi e di avere apertamente chiesto il rinvio dell’apertura delle scuole".

"Con la nota - sottolinea l’Anci Sicilia - abbiamo chiesto di conoscere i dati certi relativi al numero dei contagiati comune per comune, all’incidenza degli stessi su 100.000 abitanti, al tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in aree mediche insieme al numero delle persone vaccinate". L'Anci Sicilia, prosegue la nota, "chiama tutti alle proprie responsabilità e si riserva di comunicare le ulteriori decisioni che scaturiranno dall’assemblea di tutti i sindaci ancora in corso in videoconferenza. Attribuire all’Anci Sicilia posizioni diverse da quelle di una forte preoccupazione per la crescente gravità è privo di ogni fondamento".

La decisione dell'assemblea sarebbe stata quella di adottare singole ordinanze dei sindaci sulla basa dell'articolo 50 del Testo Unico Enti Locali che dà facoltà ai primi cittadini di intervenire in caso di "pericolo". I sindaci dicono di aver chiesto dati specifici sulla scuola che non sono arrivati.

Fatto sta che a ormai poche ore dal teorico riavvio delle scuole dopo le vacanze di Natale, non ci sono ordinanze, con genitori e insegnanti ancora incerti e increduli.

