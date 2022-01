L'auto sbanda e finisce nel fiume, quattro ragazzi morti nel Piacentino

Tre ragazzi e una ragazza, di circa vent'anni, sono stati trovati morti in un auto capottata nel fiume Trebbia, nel Piacentino, nella zona tra Malpaga e Puglia di Clandasco. A dare l’allarme, in tarda mattinata, un pescatore che si stava recando in un vicino laghetto. Sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno svolgendo indagini: l’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un drammatico incidente avvenuto nella notte.

Sul luogo, si trovano i carabinieri con il sostituto procuratore Ornella Chicca e il procuratore capo di Piacenza, Grazia Pradella, oltre ai medici legali che stanno effettando sul posto i primi rilievi sul corpo dei 4 ragazzi. Secondo le prime informazioni, sarebbero della zona, pare di un paese vicino sotto choc per la terribile tragedia. Nei pressi del fiume Trebbia dove l’auto è capottata, sono visibili i segni lasciati sul prato. La località è in una zona isolata a Malpaga di Calendasco, vicino si trovano solo alcuni piccoli centri abitati. I carabinieri stanno ascoltando le prime testimonianze per ricostruzione l’ultima serata dei ragazzi, che secondo indiscrezioni non confermate dagli inquirenti avrebbero partecipato ad una festa di compleanno.

