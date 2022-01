Super green pass sui treni, in Sicilia centinaia di controlli: in tanti senza la FFP2

In molti senza mascherina FFP2, qualcuno è stato allontanato, qualcun altro ha protestato, in molti sono stati controllati. Il primo giorno del super green pass dei treni in Sicilia sembra essere andato tutto sommato bene, tanto che non c'è stato bisogno di sanzioni. Stupisce però che in molti non avessero la FFP2, e qualcuno per prendere il treno, soprattutto a Palermo e Catania, è dovuta andare a comprarsela di corsa per poter salire in carrozza.

«Tra la mezzanotte e le due trenitalia ha effettuato controlli su oltre 100mila persone e quelle identificate come persone che non avevano il Green pass rafforzato sono circa 200. Sono 197 le persone che sono state allontanate o dalle piattaforme o, in due casi, dal treno», ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

«Siamo all’1,9% di allontanamento, una percentuale in linea anzi più bassa di quando è entrato in funzione il green pass ordinario, quando era il 3%». «Dal punto di vista dei controlli - ha aggiunto - la situazione è assolutamente sotto controllo».

«Da un punto di vista meccanicoo», non c'è il rischio che la variante Omicron fermi i cantieri, «perchè il 2022 è un anno in cui vengono emanati bandi, assegnate grandi gare per lavori che iniziano nella seconda parte 2023 e questo tipo di attività non è messa in discussione dalla variante Omicron». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini a SkyTg24 Economia.

"Il picco dei contagi è vicino e quindi con il rientro del contagio credo che questo problema non impatterà sulle opere», ha aggiunto il ministro.

© Riproduzione riservata