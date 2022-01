Ondata di gelo sulla Sicilia: nevica sulle Madonie e alle pendici dell'Etna, bufera di vento sulle Eolie

L'ondata di gelo è arrivata anche in Sicilia, così come previsto dagli esperti. Vento freddo, grandine e neve a bassa quota in diverse parti dell'Isola. Fiocchi di neve sulle Madonie e sui Nebrodi dove si circola con le catene.

Maltempo a Palermo, nevica sulle Madonie

Nel capoluogo, da ieri sera c'è un forte vento gelido, piove e stamattina in alcune zone della città si è vista anche la grandine. Come da previsioni, da stamattina nevica sulle alte Madonie: imbiancata Petralia Sottana e altri diversi comuni. Neve anche a Castelbuono. Al momento non si registrano particolari problemi alla circolazione, anche se occorrono le catene per la neve.

Nevica alle pendici dell'Etna

Neve sull'Etna e anche alle pendici del Vulcano. A Pedara, in provincia di Catania, fiocchi bianchi sulle colture e difficoltà alla viabilità.

Bufera di vento sulle Eolie

Sulle Eolie, da ieri sera, si è abbattuta una bufera di vento da ponente a 50 chilometri orari con mare forza 5-6. I collegamenti marittimi con la terraferma sono interrotti: fermi agli ormeggi aliscafi e traghetti. Da Lipari alle 6;30 è partita solo la nave "Sibilla" della Siremar: a Milazzo invece sono bloccati i numerosi pendolari (medici, infermieri, bancari) in servizio nelle isole e anche i camion carichi di derrate alimentari che dovevano rifornire le attività commerciali. Per il forte vento danni alle colture soprattutto ai vigneti di vino e malvasia. Nella rada di Lipari si è "rifugiata" la nave cisterna della Marnavi di Napoli, mentre il traghetto di rifiuti della Green Fleet di Messina è ormeggiato nella banchina di Sottomonastero.

Neve in provincia di Agrigento

Nevica anche in provincia di Agrigento. Il personale stradale del Libero Consorzio Comunale ha provveduto oggi allo spargimento di sale lungo la S.P. 24 Santo Stefano Quisquina - Cammarata a causa della presenza di neve sul manto stradale. Utilizzati allo scopo i mezzi del Libero Consorzio per rendere sicura la transitabilità. Il Settore Infrastrutture stradali invita gli automobilisti alla massima prudenza specie nelle ore serali e notturne durante il transito lungo la strada provinciale con il rispetto dei limiti di velocità e ricorda che obbligatorio avere catene a bordo.

Maltempo a Trapani, isolate le Egadi

A causa del maltempo ed in particolare del forte vento non sono partiti i traghetti che collegano Trapani le isole Egadi.

Le previsioni

Nelle prossime ore le temperature rimarranno invariate e il tempo sarà instabile. Prevista pioggia almeno fino a giovedì quando si assisterà a qualche schiarita. La situazione, secondo i meteorologi, migliorerà nel prossimo fine settimana.

