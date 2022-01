Covid: a Palermo, Catania e Messina vaccinazioni fino a mezzanotte per gli over 50

Vaccinazioni aperte fino a mezzanotte a Palermo, Catania e Messina. Da domani (martedì 11 gennaio) gli hub delle città metropolitane siciliane saranno aperti fino alle 24 per favorire la vaccinazione obbligatoria degli over 50.

L'annuncio arriva dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha così aderito alla proposta del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario nazionale per l'emergenza Covid 19.

Il governatore ha anche lanciato un appello ai siciliani: «La situazione ospedaliera - ha detto Musumeci - dimostra sempre di più come lo status vaccinale faccia la differenza, essendo tantissime le complicanze su tutti i pazienti non vaccinati. Mi aspetto, alla pari di questi ultimi giorni, un'adesione convinta».

Sono proprio gli over 50 i cittadini che hanno la maggiore probabilità di subire effetti gravi dal contagio. E così dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di vaccinarsi per questa fascia d'età, Figliuolo ha inviato una circolare alle regioni perché "attivino finestre straordinarie" per gli ultracinquantenni, senza alterare le agende delle somministrazioni già definite: aperture di prenotazioni dedicate, "in numero adeguato"; maggior coinvolgimento dei medici di medicina generale; accesso senza prenotazione.

Ed è stato proprio il commissario a lanciare la proposta delle aperture notturne. Proposta già attuata nella zona di Milano e adesso anche dalla Sicilia.

